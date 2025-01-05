Бублик о том, как Маррей и Надаль завершили карьеру: «Это даже позор, а не цирк»

– В прошлом сезоне мы видели, как Рафаэль Надаль в 38 лет пытался вернуться в тур, несмотря на травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ротенберг поздравил Якушева с 78-летием: «Легендарный Як-15, спасибо за вклад в нашу любимую игру. Желаю сохранять чемпионскую бодрость духа, пусть ваша любовь к хоккею не остывает!»
- Андре Ли – автор 1-го гола в НХЛ в 2025-м. Форвард «Лос-Анджелеса» забросил 1-ю шайбу в лиге
- Ковальчук о футбольном «Спартаке»: «Классная команда, спокойно может противостоять «Зениту». По составу – одна из сильнейших, думаю»
Свежие комментарии