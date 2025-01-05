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Бублик о том, как Маррей и Надаль завершили карьеру: «Это даже позор, а не цирк»

Бублик о том, как Маррей и Надаль завершили карьеру: «Это даже позор, а не цирк»

– В прошлом сезоне мы видели, как Рафаэль Надаль в 38 лет пытался вернуться в тур, несмотря на травмы.

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