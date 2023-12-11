Особый статус Кашмира: Решение индийского Верховного суда

Верховный суд Индии оставил в силе решение правительства премьер-министра Нарендры Моди от 2019 года об отмене особого статуса автономии для штата Джамму и Кашмир и установил крайний срок проведения выборов в штате - 30 сентября 2024 года.
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