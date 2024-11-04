ОТ СЛОВ К ДЕЛУ: БЕЛОУСОВ ЖЕСТКО ОБЪЯСНИЛ ЭРДОГАНУ, ПОЧЕМУ НАДО СЛУШАТЬ ЛАВРОВА

Однако Эрдоган видимо шевелит сейчас извилинами и думает куда свернуть от камня, налево или направо. А когда прочитал что там написано, то понял лучше сидеть ровно и не ёрзать! Дайка я позвоню Путину!

Анатолий Рябенко

Турки много веков враги России. Что сейчас они "переобулись"? Абсолютно нет. Доверия им нет и не должно быть. Обманут как туристов обманывают. Надо для Турции взвинтить пошлины в несколько раз и плевать на трепло Эрдогана.