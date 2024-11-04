Жёсткая бомбардировка Одессы заняла более двух суток. За это время были уничтожены не только склады и корабли с оружием, но и системы РЭБ, РЛС, производство БПЛА и некое суперсовременное оборудование, о чём поспешили рассказать военкоры и фронтовики со ссылкой на местное подполье.
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ: БЕЛОУСОВ ЖЕСТКО ОБЪЯСНИЛ ЭРДОГАНУ, ПОЧЕМУ НАДО СЛУШАТЬ ЛАВРОВА
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако Эрдоган видимо шевелит сейчас извилинами и думает куда свернуть от камня, налево или направо. А когда прочитал что там написано, то понял лучше сидеть ровно и не ёрзать! Дайка я позвоню Путину!
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2 час.
Анатолий Рябенко
Турки много веков враги России. Что сейчас они "переобулись"? Абсолютно нет. Доверия им нет и не должно быть. Обманут как туристов обманывают. Надо для Турции взвинтить пошлины в несколько раз и плевать на трепло Эрдогана.
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1 час.
Тамара Кукушкина
Эрдоган ,это двуликий Янус.Им доверять нельзя.Они спят и видят Крым своим.Не дождутся.
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7 мин.
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