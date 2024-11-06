Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович считает, что Дональду Трампу удастся «помирить» Россию и Украину, потому что «США — это гиря такого веса, что та сторона весов, на которую эта гиря встанет, будет победителем безусловно».
Шендерович разочаровался в НАТО: не пришла на Украину
Комментарии
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Балу -
А шендерович думать не пробовал?... Или там нечем думать?... Каждый презерватив жидовский мнит себя как минимум дирижаблем, а сам дальше своего обрезка и не видит ни хрена, и не понимает... Хотя "понимать" там также, как и "думать"...
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15 час.
Алекс Сэм
Шендер совсем мозги потерял? Вступление НАТО в СВО на стороне хохлов может означать визиты нашего гиперзвука в столицы стран НАТО. А оно им надо?
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11 час.
Stilianos Kanakidis
Шендеру терять не чего было, он с рождения без мозгов, ядерной державе угрожать может только глупец.
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6 час.
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