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Шендерович разочаровался в НАТО: не пришла на Украину

Шендерович разочаровался в НАТО: не пришла на Украину

Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович  считает, что Дональду Трампу удастся «помирить» Россию и Украину, потому что «США — это гиря такого веса, что та сторона весов, на которую эта гиря встанет, будет победителем безусловно».

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Комментарии
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Балу -
А шендерович думать не пробовал?... Или там нечем думать?... Каждый презерватив жидовский мнит себя как минимум дирижаблем, а сам дальше своего обрезка и не видит ни хрена, и не понимает... Хотя &quot;понимать&quot; там также, как и &quot;думать&quot;...
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15 час.
Алекс Сэм
Шендер совсем мозги потерял? Вступление НАТО в СВО на стороне хохлов может означать визиты нашего гиперзвука в столицы стран НАТО. А оно им надо?
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11 час.
Stilianos Kanakidis
Шендеру терять не чего было, он с рождения без мозгов, ядерной державе угрожать может только глупец.
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6 час.

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