Шендерович разочаровался в НАТО: не пришла на Украину

Балу -

А шендерович думать не пробовал?... Или там нечем думать?... Каждый презерватив жидовский мнит себя как минимум дирижаблем, а сам дальше своего обрезка и не видит ни хрена, и не понимает... Хотя "понимать" там также, как и "думать"...