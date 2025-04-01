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Депутат Госдумы предложил увеличить индексацию пенсий

Депутат Госдумы предложил увеличить индексацию пенсий

Уровень индексации пенсий должен рассчитываться на основе реальных трат российских пенсионеров. Об этом 1 апреля сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС.

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