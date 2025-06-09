SCMP: Китай обгоняет Запад в работе над истребителями шестого поколения

Снимки новейших истребителей, разработанных в Китае, вызвали бурное обсуждение в экспертных кругах. Некоторые аналитики полагают, что Китай опережает западные страны в создании новых военных самолётов, пишет газета South China Morning Post.
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