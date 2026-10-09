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Мировое обозрение

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Пелена с глаз европейцев упала: «Зеленский – голый колдун»…

Пелена с глаз европейцев упала: «Зеленский – голый колдун»…

Главное в тезисах: Тезис 1: Европейская пресса впервые открыто называет Владимира Зеленского «голым колдуном» и фиксирует крах его «магии» — болгарское издание «Труд» публикует программные материалы Румена Михайлова и Пети Кузевой.

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