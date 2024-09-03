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Volkswagen может принять историческое решение по заводам в Германии

Volkswagen может принять историческое решение по заводам в Германии

Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии впервые за свою 87-летнюю историю. Концерн стремится ускорить сокращение затрат на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей, передает CNN.

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