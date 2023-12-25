Джим Рэтклифф становится совладельцем «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о продаже акций клуба миллиардеру Рэтклиффу, сообщает РБК. Согласно договоренности «Манчестер Юнайтед» получит от миллиардера $300 млн в виде инвестиций, сообщается, что новый совладелец приобретет акции по цене 33 доллара за штуку.