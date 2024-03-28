«Санкции нас только усилили»

О том, как чувствует себя розничный рынок сантехники, какой сегмент сегодня растет быстрее и как конкурировать с маркетплейсами, «Моноклю» рассказал сооснователь группы компаний «Сантехника-Онлайн» Асан Аджи-Османов.
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