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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дембеле сделал хет-трик впервые с 2016 года – в гостях у «Штутгарта». Вингер «ПСЖ» забил 11 мячей в 8 последних играх

«ПСЖ» играет с немецким клубом в Лиге чемпионов и ведет со счетом 4:0 после 55 минут. Дембеле отличился на 17-й, 35-й и 54-й.

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