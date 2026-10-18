Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов выступил с речью на открытии памятника возле стадиона клуба бывшему футболисту и тренеру красно-белых Никите Симоняну.
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