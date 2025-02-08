Администрация Трампа одобрила продажу оружия Израилю на $7 млрд

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по итогам визита главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в Вашингтон одобрила продажу вооружений Израилю на общую сумму более $7 млрд, сообщил Пентагон.
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