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1 подписчик

Засыпайте быстрее, используя когнитивную перетасовку

Засыпайте быстрее, используя когнитивную перетасовку

Если вам трудно заснуть ночью, перестаньте считать овец и попробуйте сделать следующееКто из нас не переживал беспокойную ночь (ночь за ночью) сна? Когда вы не можете заснуть, всё, о чём вы можете думать, это о том, как вы не можете заснуть.

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