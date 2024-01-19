Засыпайте быстрее, используя когнитивную перетасовку

Если вам трудно заснуть ночью, перестаньте считать овец и попробуйте сделать следующееКто из нас не переживал беспокойную ночь (ночь за ночью) сна? Когда вы не можете заснуть, всё, о чём вы можете думать, это о том, как вы не можете заснуть.