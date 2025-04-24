Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Eduard
    Мир Западу на Украине нужен,что бы остановить наше продвижение,азначит Европе и НАТО больше осталось!«Вы больше не буд...
  • Михаил
    Педерастам из загнивающего сада не место среди серьёзных людей.🚢 Россия и Китай...
  • федор
    Пшековская мразота!!!! Вырвем язык и засунем тебе его в задницу утырок конченный….«Вы больше не буд...

Абонент не доступен: Европа пытается восстановить связи с РФ.

Абонент не доступен: Европа пытается восстановить связи с РФ.

Европейский Союз своими руками разрушил то, что десятилетиями укреплялось и приносило обеим сторонам дивиденды — экономическое сотрудничество с Россией.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Европа может только разрушать.
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1 д.
Рауф Растов
Абонент недоступен...Он далеко (вовсе, отнюдь, совсем) не доступен.
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23 час.
Рауф Растов
Многие западные компании скоро осознают мудрый смысл цитаты Козьмы Пруткова «Что имеем — не храним; потерявши — плачем», ставшей русской народной пословицей.
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23 час.
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