Европейский Союз своими руками разрушил то, что десятилетиями укреплялось и приносило обеим сторонам дивиденды — экономическое сотрудничество с Россией.
Абонент не доступен: Европа пытается восстановить связи с РФ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Европа может только разрушать.
Ответить
1 д.
Рауф Растов
Абонент недоступен...Он далеко (вовсе, отнюдь, совсем) не доступен.
Ответить
23 час.
Рауф Растов
Многие западные компании скоро осознают мудрый смысл цитаты Козьмы Пруткова «Что имеем — не храним; потерявши — плачем», ставшей русской народной пословицей.
Ответить
23 час.
Свежие комментарии