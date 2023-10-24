ТОС инициировал появление благоустроенной парковки в одном из дворов Владивостока

Во Владивостоке по инцииативе ТОС «Свердлова, 19» благоустроена парковка, сообщает PRIMPRESS. На Свердлова, 19 ранее не было парковочного пространства, где бы жители дома могли разместить свои транспортные средства.
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