«Ак Барс» одерживает вторую подряд разгромную победу в рамках домашней серии Юлия Соколова22 сентября 2024 года состоялись 4 матча регулярного первенства Континентальной Хоккейной Лиги, самым результативным из которых стало противостояние «Ак Барса» и «Сочи».
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