США и Канада займутся уточнением границ арктического шельфа Правительства этих стран пока не выработали единого мнения относительно границ в северных широтах.
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США и Канада займутся уточнением границ арктического шельфа Правительства этих стран пока не выработали единого мнения относительно границ в северных широтах.
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