«Акт международного терроризма»: Россия предъявила досудебные претензии из-за расследования подрывов «Северных потоков»

Российские власти официально предъявили досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием подрывов «Северных потоков», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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