Маршанд побил рекорд «Бостона» по победным голам (12) в плей-офф, обогнав Нили

Брэд Маршанд набрал 3 (2+1) очка в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (4:2, 2-1). Форвард забросил 12-ю победную шайбу в плей-офф и побил рекорд «Бостона», обогнав Кэма Нили, на счету которого 11 голов.
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