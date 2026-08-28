В Киевской области поражен складской комплекс, где хранились ракеты «Фламинго» и топливо для ракетных ускорителей, сообщили в Минобороны РФ.
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В Киевской области поражен складской комплекс, где хранились ракеты «Фламинго» и топливо для ракетных ускорителей, сообщили в Минобороны РФ.
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