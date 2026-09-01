AMD и Cisco запустили ИИ-инфраструктуру в Саудовской Аравии — следующий этап рассчитан на 250 МВт

Рабочая система на ускорителях AMD Instinct MI355X уже обслуживает клиентов, а с 2027 года компании планируют наращивать инфраструктуру на базе MI400 до 1 ГВт к 2030 году AMD, Cisco и ИИ-экосистема в Саудовской Аравии Humain объявили о запуске производственной ИИ-инфраструктуры на ускорителях AMD Instinct MI355X, процессорах AMD EPYC и сетевом оборудовании Cisco.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым