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AMD и Cisco запустили ИИ-инфраструктуру в Саудовской Аравии — следующий этап рассчитан на 250 МВт

AMD и Cisco запустили ИИ-инфраструктуру в Саудовской Аравии — следующий этап рассчитан на 250 МВт

Рабочая система на ускорителях AMD Instinct MI355X уже обслуживает клиентов, а с 2027 года компании планируют наращивать инфраструктуру на базе MI400 до 1 ГВт к 2030 году AMD, Cisco и ИИ-экосистема в Саудовской Аравии Humain объявили о запуске производственной ИИ-инфраструктуры на ускорителях AMD Instinct MI355X, процессорах AMD EPYC и сетевом оборудовании Cisco.

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