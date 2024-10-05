Диетолог Семирядов перечислил несколько методов борьбы с обжорством

В первую очередь, необходимо «разгрузить» холодильник и избавиться от всего вредного.В постоянном желании чем-то перекусить могут быть виновны и гормоны, и хронический стресс, и нехватка определенных веществ в организме и даже привычки из детства.
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