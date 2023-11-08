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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Шпионы из России не знают иностранных языков

Шпионы из России не знают иностранных языков

Русский шпион, заметив на улицах Парижа двух молдаван, дал им по-русски распоряжения самого антисемитского содержания*«Это просто шедевр! В Париже задержаны два молдаванина, которые рисовали на стенах звезды Давида.

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