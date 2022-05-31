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Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области провели уроки безопасности в детских садах

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области провели уроки безопасности в детских садах

В рамках дополнительных мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники Госавтоинспекции Суворовского и Узловского районов провели познавательные мероприятия для дошкольников.

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