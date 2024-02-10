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Директору томского лицея грозит 15 лет колонии из-за обвинений в доведении ученицы до самоубийства

Директору томского лицея грозит 15 лет колонии из-за обвинений в доведении ученицы до самоубийства

Директрисе томского лицея грозит 15 лет колонии из-за обвинений в доведении ученицы до самоубийства. Уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего" возбуждено в отношении 51-летней Евгении Баталовой, передает SHOT.

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