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Lion Group Holding объявляет о консолидации депозитарных акций (ADS)

Lion Group Holding объявляет о консолидации депозитарных акций (ADS)

Сингапурская финансово-технологическая компания Lion Group Holding Ltd. (NASDAQ: LGHL), управляющая торговой платформой, объявила об изменении пропорции своих американских депозитарных акций (ADS) по отношению к обыкновенным акциям класса A.

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