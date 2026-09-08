Lion Group Holding объявляет о консолидации депозитарных акций (ADS)

Сингапурская финансово-технологическая компания Lion Group Holding Ltd. (NASDAQ: LGHL), управляющая торговой платформой, объявила об изменении пропорции своих американских депозитарных акций (ADS) по отношению к обыкновенным акциям класса A.
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