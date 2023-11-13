В Центральной России за сутки выпала половина месячной нормы осадков

В Центральной России за прошлые сутки выпала половина месячной нормы осадков. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, наибольшее количество дождей было зафиксировано в Калужской области.
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