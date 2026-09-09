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Дмитриев: РФ предложит провести бизнес-форум с Германией и США в 2027 году

Дмитриев: РФ предложит провести бизнес-форум с Германией и США в 2027 году

Россия предложит провести в 2027 году российско-германо-американский бизнес-форум с участием партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

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