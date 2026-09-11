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Царьград

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В Перми 12 и 13 сентября перекроют площадь Трудовой доблести

В Перми 12 и 13 сентября перекроют площадь Трудовой доблести

В предстоящие выходные, 12 и 13 сентября, на площади Трудовой доблести будет частично перекрыто движение.

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