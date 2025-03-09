Метеочувствительным приготовиться: магнитная буря штурмует Землю с ночи 9 марта Ольга Безродняя9 марта 2025 года Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца официально объявила о начале магнитной бури на Земле.
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