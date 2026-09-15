Россияне смогут увидеть пик метеорного потока Ориониды 21 октября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Пик метеорного потока Ориониды придется на 21 октября, в этот период можно будет наблюдать до 20 метеоров в час, сообщил ТАСС руководитель обсерватории Университета Решетнева в Красноярске Сергей Веселков.