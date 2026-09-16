WSJ: США потратили до 70 ракет Patriot на отражение одного удара Ирана

Американским военным не удалось полностью отразить иранский удар по объектам США на территории Иордании, потратив на это до семи десятков ракет Patriot, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
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