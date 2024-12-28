📲 Крымчан предупредили о перебоях с мобильной связью «В Джанкойском, Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском районах в ближайшие несколько часов возможны перебои с мобильной связью.
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📲 Крымчан предупредили о перебоях с мобильной связью «В Джанкойском, Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском районах в ближайшие несколько часов возможны перебои с мобильной связью.