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В Петербурге на территории храма произошел пожар

В Петербурге на территории храма произошел пожар

Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом. В Санкт-Петербурге на улице Ольховая в Приморском районе поздним вечером в субботу, 28 декабря, на территории храма «Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных» произошел пожар.

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