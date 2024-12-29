В Петербурге на территории храма произошел пожар

Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом. В Санкт-Петербурге на улице Ольховая в Приморском районе поздним вечером в субботу, 28 декабря, на территории храма «Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных» произошел пожар.