❗️⚡️Вооруженные силы Ирана приведены в состояние максимальной боевой готовности и переведены в режим военного времени.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Вооруженные силы Ирана приведены в состояние максимальной боевой готовности и переведены в режим военного времени.