Губерниев ответил на заявление «Крыльев Советов»: «Бог не выдаст, свинья не съест!»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление «Крыльев Советов» по поводу извинений телеканала «Матч ТВ» за его высказывания в адрес игроков самарской команды.
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