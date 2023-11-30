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Ученый оценил вероятность новых мощных вспышек на солнце

Ученый оценил вероятность новых мощных вспышек на солнце

Во вторник, 28 ноября, вечером в группе солнечных пятен № 13500 произошла сильная вспышка. Как заявил 30 ноября в разговоре с «Известиями» профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев, указанная группа пятен уже прошла пик своего развития и столь сильных вспышек в ней больше не ожидается.

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