Ученый оценил вероятность новых мощных вспышек на солнце

Во вторник, 28 ноября, вечером в группе солнечных пятен № 13500 произошла сильная вспышка. Как заявил 30 ноября в разговоре с «Известиями» профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев, указанная группа пятен уже прошла пик своего развития и столь сильных вспышек в ней больше не ожидается.