Резервы ЦБ Турции снова достигли максимума в 160 млрд долларов

Общий объем резервных активов Центрального банка Турции вырос почти на 2 млрд долларов США (68,50 млрд турецких лир) за неделю, закончившуюся 18 октября, достигнув нового пика, приблизившись к 160 млрд долларов США.
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