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Космическое командование США прокомментировало планы России и Китая по освоению Луны

Космическое командование США прокомментировало планы России и Китая по освоению Луны

Планы России и Китая по освоению Луны показали широкую стратегическую конкуренцию в космосе. С таким заявлением на брифинге выступил представитель космического командования ВВС США Джон Олсон.

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