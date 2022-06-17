Накрывшая Европу «топливная нищета» запустила волну остановки заводов

Власти Евросоюза изо всех сил снижали энергетическую зависимость от российских энергетических ресурсов, но в итоге столкнулись с повышением цен и остановкой различных предприятий, заявила в статье для РИА Новости обозреватель Наталья Дембинская.
Власти Евросоюза изо всех сил снижали энергетическую зависимость от российских энергетических ресурсов, но в итоге столкнулись с повышением цен и остановкой различных предприятий, заявила в статье для РИА Новости обозреватель Наталья Дембинская.
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