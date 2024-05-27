Миронов предлагает расширить "Пушкинскую карту" и создать новые образовательные программы поддержки

Лидер партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов выступил с инициативой расширить функционал карты Пушкина, позволив использовать ее не только для посещения культурных мест внутри города, но и для дальних поездок в такие учреждения.
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