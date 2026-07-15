Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас

Это заявил глава Центра исследований социальной экономики Алексей ЗубецПо данным Росстата, покупательная способность россиян сейчас находится на одном из самых высоких уровней, а снижение наблюдается лишь по нескольким категориям товаров.
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