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М. Симоньян словесно набросилась на российское образование и ЕГЭ – поддерживаю её слова

М. Симоньян словесно набросилась на российское образование и ЕГЭ – поддерживаю её слова

Я точно знаю, как у нас старшее поколение относится к ЕГЭ. В основном отрицательно. Это – прозападная система образования.

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