Новый конкурс: Кто станет Генпрокурором

Новый конкурс по избранию генерального прокурора может состояться через несколько недель. Об этом заявила министр юстиции Вероника Михайлова-Морару, которая утверждает, что ответственные органы сейчас пересматривают правила избрания генерального прокурора, поэтому предвидятся различные непредсказуемые ситуации.
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