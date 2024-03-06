Новый конкурс: Кто станет Генпрокурором

Новый конкурс по избранию генерального прокурора может состояться через несколько недель. Об этом заявила министр юстиции Вероника Михайлова-Морару, которая утверждает, что ответственные органы сейчас пересматривают правила избрания генерального прокурора, поэтому предвидятся различные непредсказуемые ситуации.