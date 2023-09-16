США не хотят допустить, чтобы Россия заместила украинское зерно на рынке своим и стала главным поставщиком, заявила руководитель агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
Не для того США купили Украину, чтобы Россия стала лидером по зерну
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
А зачем богатой Америке продавать зерно втридорога, почему бы не отдать его даром и не стонать о проданной Зеленским украинской земле и урожае, выращенным на этой проданной земле? Лицемеры Вы, американцы.
Ответить
19 час.
Olga Rogova
еще и какие лицемеры! А то, что на этих зерновозах перевозили оружие, почему она не говорит?... Естественно, Россия перкрыла им кислород!
Ответить
17 час.
николай вожаков
И не только по зерну. Лидером в военной сфере. Политическим лидером в Азии и Африке. А в стране то, как поперло. Так держать, пендосы. Лохмандеи, так и не поняли, что их разводят. Следующая станция: "пиз..ц".
Ответить
13 час.
Свежие комментарии