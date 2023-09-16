Не для того США купили Украину, чтобы Россия стала лидером по зерну

Ольга Каширина А зачем богатой Америке продавать зерно втридорога, почему бы не отдать его даром и не стонать о проданной Зеленским украинской земле и урожае, выращенным на этой проданной земле? Лицемеры Вы, американцы.

Olga Rogova еще и какие лицемеры! А то, что на этих зерновозах перевозили оружие, почему она не говорит?... Естественно, Россия перкрыла им кислород!