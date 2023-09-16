Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Не для того США купили Украину, чтобы Россия стала лидером по зерну

Не для того США купили Украину, чтобы Россия стала лидером по зерну

США не хотят допустить, чтобы Россия заместила украинское зерно на рынке своим и стала главным поставщиком, заявила руководитель агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

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Комментарии
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Ольга Каширина
А  зачем богатой Америке продавать зерно втридорога, почему бы не отдать его даром и не стонать о проданной Зеленским украинской  земле и  урожае, выращенным на этой проданной земле?  Лицемеры Вы, американцы.
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19 час.
Olga Rogova
еще и какие лицемеры! А то, что на этих зерновозах перевозили  оружие, почему она не говорит?... Естественно, Россия перкрыла им кислород!
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17 час.
николай вожаков
И не только по зерну. Лидером в военной сфере. Политическим лидером в Азии и Африке. А в стране то, как поперло. Так держать, пендосы. Лохмандеи, так и не поняли, что их разводят. Следующая станция: &quot;пиз..ц&quot;.
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13 час.

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