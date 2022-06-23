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Орлов о Кассьерре в «Зените»: «На бумаге не слабее ни Сергеева, ни  Алберто. Фактурный, скоростной, может порой и сам все решать»

Геннадий Орлов высказался о вероятном переходе форварда «Сочи» Матео Кассьерры в «Зенит». «Во всяком случае, на бумаге он не слабее ни Сергеева, ни Юри Алберто.

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