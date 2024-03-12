SHAMAN оценил свою деятельность в качестве доверенного лица Путина на выборах

Автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов), официально ставший доверенным лицом действующего президента России Владимира Путина на выборах, в беседе с "Известиями" рассказал о своей роли в предвыборной кампании.
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