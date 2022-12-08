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"Тачка разлетелась по встречке": жесткое ДТП прямо сейчас в Приморье - видео

"Тачка разлетелась по встречке": жесткое ДТП прямо сейчас в Приморье - видео

Серьезное ДТП прямо сейчас произошло на оживленной автодороге в Уссурийске. Как сообщают очевидцы, легковой автомобиль, предположительно, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения.

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