"Тачка разлетелась по встречке": жесткое ДТП прямо сейчас в Приморье - видео

Серьезное ДТП прямо сейчас произошло на оживленной автодороге в Уссурийске. Как сообщают очевидцы, легковой автомобиль, предположительно, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения.
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