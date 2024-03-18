После подсчета 90% голосов кандидат на 2-ое место улучшил результат

Харитонов улучшил результат на выборах президента после подсчета 90% голосов Кандидат на выборах президента, выдвинутый от КПРФ Николай Харитонов, упрочил свой результат — после подсчета 60% голосов у него было 4,18%, а после 90% — 4,22%.